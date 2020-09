Lotte Klink hjælper folk med at afhjælpe stress og forbedre deres nattesøvn. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: God nattesøvn er alfa og omega Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God nattesøvn er alfa og omega

Allerød Nyt - 16. september 2020 kl. 13:57 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lotte Klink er født i Allerød og efter 30 år "udenbys", flyttede hun i marts i år tilbage til Allerød, hvor hun er flyttet sammen med sin kæreste.

På sin privatadresse på Gravestensvej hjælper Lotte Klink folk med at afhjælpe stress og forbedre deres nattesøvn.

Hun er såkaldt "executive coach", hvor hun hjælper ledere til udføre deres hverv bedre, og til at komme i bedre balance med dem selv og blive en bedre version af dem selv.

"Mange ledere har tillært sig en eller anden form for adfærd og de tror, at de skal være på en bestemt måde. De skal i virkeligheden tilbage til sig selv og lede derfra. Så bliver det super godt," siger Lotte Klink.

"I forhold til det med at afhjælpe dårlig nattesøvn, så blev der i maj 2019 lavet en undersøgelse, hvor det kom frem, at næsten halvdelen af Danmarks befolkning sover dårligt. Hvis man har udfordringer med søvnen, har man også udfordringer med hverdagen, fordi det så er svært at præstere. Stress og nattesøvn hænger lidt sammen, men manglende nattesøvn kan man ret enkelt gøre noget ved, når man ved, hvad man skal gøre," fortæller Lotte Klink.

Gik selv ned med stress Lotte Klinks baggrund for at afhjælpe stress og dårlig nattesøvn hos klienterne er, at hun selv gik ned med stress "klokken fem minutter i 40", som hun udtrykker det.

"Det var lige inden jeg blev 40, og jeg syntes ikke, at jeg kunne få den rigtige hjælp, da jeg selv gik ned med stress. Da jeg kom nogenlunde op at stå igen, tænkte jeg, at jeg måtte have nogle værktøjer. Derfor tog jeg i 2007 en uddannelse som coach. Dér stiftede jeg bekendtskab med Bjarne Toftegårds koncept "Forebyg Stress". Jeg fandt ud af, at det var det, jeg havde brug for. Når man har stress, har man brug for nogle værktøjer her og nu, og det er det jeg bruger i min egen virksomhed," fortæller hun.

Da Lotte Klink blev færdig med sin uddannelse, fik hun lokaler i Virum og egen stue, og i hjemmet i Allerød fortsætter hun med at have "klinik" i sin egen daglistue:

"Det er helt bevidst, at jeg gør det. Når folk kommer til mig og er stresset, er det rart, at det er hjemligt og trygt og ikke i et klinklokale. Det bliver simpelthen mere afslappende og rart på den måde," siger Lotte Klink.

Aldrig Alene Udover sin enkeltmandsvirksomhed på Gravestensvej, er Lotte Klink dybt engageret i onlinechatportalen "Aldrig Alene", der er for børn og unge mellem 13 og 25 år.

"Onlineportalen er for børn og unge, som har det svært. Jeg var grundlæggeren og idémager til at etablere den i 2019. Børnene chatter anonymt og hele formålet med portalen er sådan set at sørge for, at børnene ikke lægger kimen til noget, som kan give stress senere i livet. Stress er ofte ret små problemer, som er blevet store. Børnene, og de unge, skriver ind om eksempelvis ensomhed eller bekymringer om, at forældrene er blevet syge, at de skændes eller måske skal skilles. De kan også chatte om, hvis de har mistet en kæreste eller skændes med en kammerat," fortæller Lotte Klink.

"Vi har faktisk 80 frivillige i onlineportalen, som chatter med brugerne, så det er blevet en ret stor succes," erklærer hun.

Hvis man er interesseret i at få kontakt med Lotte Klink i forhold til stress eller søvnbesvær, kan man kontakte hende på telefon 41 14 64 14 eller på e-mail lotte@lotteklink.dk.