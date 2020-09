Det er her på Gammel Lyngevej 18, at Røde Kors får butik og café den 1. december. Søren Jensen glæder sig til at præsentere lokalerne til den tid. Foto: Peer Rasmussen

Glæder sig til nye lokaler

Allerød Nyt - 18. september 2020 kl. 10:53 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 25 år har Røde Kors haft genbrugsbutik, og i lidt kortere tid Café L'Oase på Frederiksborgvej 12, men fra den 1. december kommer aktiviteterne til at foregå på Gammel Lyngevej 18.

Det står fast, efter at Røde Kors per 1. september har underskrevet en lejeaftale på to lejemål på Gammel Lyngevej 18.

Beslutningen om at flytte er kommet, fordi området omkring Frederiksborgvej nu skal være kulturtorv.

"Det har jo været en plan i mange år, også før jeg kom til byen, at man ville bruge dette område til noget kultur. Jeg blev formand i lokalforeningen i marts i år, og den tidligere formand havde været i gang et godt stykke tid med at lede efter nye lokaler. Dette lykkedes dog ikke på grund af økonomiske hensyn og hensyn til placering," fortæller formanden for Røde Kors Allerød, Søren Jensen.

Begyndte at haste "Selvom der kan gå nogle år fra lokalplanen bliver vedtaget til kulturtorvet bliver en realitet, begyndte det at haste med at finde nye lokaler. Da jeg en dag, kort efter, at jeg var blevet formand, var ude at gå med min kone, kom vi forbi lokalerne på Gammel Lyngevej. Min kone foreslog, at bygningen kunne blive det nye tilhørssted. Umiddelbart syntes jeg, at det var for småt, men så ringede udlejer selv til Røde Kors' landskonter, fordi der var to lejemål, som kunne slås sammen. På den måde blev kontakten så skabt til mig som formand for den lokale afdeling," uddyber han.

Gode lokaler Det bliver både Røde Kors butikken og Café L'Oase, der kommer til at have til huse på Gammel Lyngevej 18. Selvom bygningen ligger en smule uden for den nære bymidte, blev landsorganisationen og den lokale bestyrelsen hurtigt enige om, at det var gode lokaler, og at bygningen sagtens kan bruges til formålet.

"Håndværkerne er i gang dernede, og planen er, at de skal være færdige den 1. november. Så har vi en måned til at flytte ind i lokalerne. Lokalernes indretning gør, at de frivillige i caféen og i butikken kan få et tættere samarbejde. Flytningen gør også, at vi kan forny indretningen af butikken og konceptet. Vores teamleder i butikken har været rundt og se nogle af Røde Kors' moderne butikker, og nu er organisationens butikskonsulent i gang med at tegne indretningen," fortæller Søren Jensen.

"Det bliver en lys, let, indbydende og overskuelig butik, som vi glæder os til at præsentere. I forbindelse med bygningen er der gode parkeringsforhold for kunder og de frivillige, så vi glæder os meget til at flytte over i de nye lokaler," tilføjer han.