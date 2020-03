Glæde hos 'hajerne' på første sal

"Det er lækkert - simpelthen."

Glæden var ikke til at tage fejl af, da billardspillerne hos Ældre Sagen Allerød 6. marts indviede et nyt, stort billardbord på 1. sal i 'Pensionisthuset' i Skoven 4.

Ældre Sagens kontaktperson, når det gælder billard - Ib Skovgård Nielsen - mødte frem til indvielsen, og han kunne se 'hajerne' tage nyanskaffelsen i brug med det samme.

Mens snakken gik lystigt over de to billardborde i lokalet, fortalte en af 'hajerne', Asger Jespersen, at han fik idéen til at søge Velux Fonden om støtte på 25.000 kr.

"De sagde ja, og efter lidt forhandling fik vi med pengene i hånden både det nye billardbord og et nyt klæde til vores gamle bord," sagde Asger Jespersen og fortsatte:

"Det nye, store og flotte billardbord er dog ikke nyt: Det er fra 1982 og koster 75.000 kr. som nyt. Efter nyanskaffelsen har vi sagt farvel til det andet gamle bord, vi havde - det var slidt helt ned."

Der er 10 'hajer' i gang med køer og kegler hver fredag, men der spilles også tirsdag, og her er der ledige pladser.