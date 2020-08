Se billedserie Hanne Dissing og Peter Hesse så frem til at komme i gang med træningen igen efter et halvt års pause. Foto: Peer Rasmussen

Glade seniorer i fitnesscenter

Allerød Nyt - 25. august 2020 kl. 10:42 Af Peer Rasmussen

Fitnesscentret The Club Fitness i Lillerød bymidte har stor succes med deres seniortræning, hvor tre hold er i gang henover ugen.

Fredag dem 21. august fra klokken 10.30-13 var der så seniortræningsdag, hvor både nuværende medlemmer og ikke medlemmer havde mulighed for at få en god gang sved på panden.

Arrangementet begyndte med hygge med kaffe og frugt, og derefter var der ellers fuld knald på med seniortræning, seniordans og senioryoga i intervaller på hver en halv time.

To af dem, som var mødt op til arrangementet var Hanne Dissing og Peter Hesse, som glædede sig til at komme i gang med træningen igen efter et halvt års pause på grund af coronaen.

"Vi holdt pause, fordi vi med vores alder og diverse dårligdomme var lidt udsatte i forhold til corona, men nu hvor der er kommet mere styr på det, ville vi gerne i gang igen. Vi har været medlem et år, inden coronaen, og nu gav dette arrangement os en mulighed for at begynde igen. Vi har normalt været her tre gange ugenligt, så vi savnede det," fortæller Peter Hesse.

"Der er et godt miljø i her med søde mennesker med gode træningsfaciliteter. Det passer godt til os på +50," tilføjer Hanne Dissing.

Glade for seniorerne Det er Ditte Skov og Maria Bresson, som for snart to år siden etablerede The Club Fitness, og de er glade for, at der er mange aktive seniorer i fitnesscentret.

"Et seniorarrangement som det idag skal vise, at vi er en "klub, hvor der er plads og også til seniorer. Vi træner ikke kun med seniorerne, men vil også gerne skabe et fællesskab. Vi spiser blandt andet morgenmad om fredagen, når de har trænet, og seniorerne kender alle hinanden. De er også gode til at passe på hinanden," fortæller Maria Bresson.

"Et arrangement som det idag giver vores medlemmer mulighed for at invitere deres venner med, så der er flere, som måske har lyst til at være med. Vi har et par hundrede seniorer, som træner her fast, og det er vi glade for. De er så dejlige. Mange seniorer træner også på grund af det sociale, og det er vigtigt for os. Derudover sørger vores veluddannede instruktører altid for at tilpasse træningen til den enkelte senior. Der kan være nogen, som er lidt plaget af gigt eller andre skavanker, og dem skal der være plads til. Der er heller ikke så mange på holdene," tilføjer Ditte Skov.