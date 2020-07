Se billedserie Seks piger var i sidste uge på en fire dages skriveworkshop på Allerød Bibliotek. Foto: Peer Rasmussen

Glade piger på skriveworkshop

Allerød Nyt - 24. juli 2020 kl. 11:17 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var gang i leg med ord og gode historier med spændende hovedpersoner og karakterer, da seks piger fra mandag til torsdag i uge 30 var på en fire dages skriveworkshop på Allerød Bibliotek.

Skriveworkshoppen, som blev ledt af forfatteren Nanna Foss, var arrangeret som led i bibliotekets sommerferiearrangementer, via den pulje til sommeraktiviteter, regeringen har uddelt.

To af dem, som var med på skriveworkshoppen var de to 13-årige piger Alberte Chili Vogdrup fra Stenløse og Emma Menèndez Stefansen fra Birkerød.

"Jeg meldte mig til workshoppen, fordi jeg elsker at skrive og ville gerne lære andre at kende. På kurset har jeg lært at udfolde mig mere sprogligt og i forhold til historierne. Jeg har lært at skrive lidt længere og bedre. Det har været sjovt, spænende og lærerigt at deltage på workshoppen", siger hun begejstret.

"Jeg er også meget glad for at skrive og ville gerne blive bedre til det, så da jeg læse om workshoppen på Allerød Biblioteks hjemmeside, meldte jeg mig til. Jeg ville gerne have gode fif til at skrive, og jeg har lært virkelig mange ting, jeg ikke vidste før. For eksempel skal man tænke lidt mere over selve historien. Det har været et meget sjovt kursus og jeg synes, at jeg har lært meget", fortæller Emma Menèndez Stefansen.

Hurtig handling Skriveworkshoppen på Allerød Bibliotek var bare en af flere sommerferieaktiviteter, som har været afviklet.

"Da vi fik muligheden, og pengene til at holde disse aktiviteter i sommerferien, skulle vi ret hurtigt finde på noget. Vi havde brainstorm og blev enige om at lave arrangementer, som ligger lidt udenfor bibliotekets normale område. Vi har haft stuntworkshop, Coding Pirates, tegneworkshop og skal også have arrangmenter med isskulpturer. Vi ville gerne have forskellige arrangementer, der kunne ramme forskellige aldersgrupper", fortæller børnebibliotekar Sarah Maria Rasmussen.

"Vi ville selvfølgelig også gerne hav et arrangement, som havde noget med litteratur at gøre og som kunne fange de unge. Derfor arrangerede vi skriveworkshop. Til det ville vi gerne have en god, dansk ungdomsforfatter og her var vi heldige, at Nanna Foss var klar til at styre workshoppen. Hun har prøvet det før og er god til det", tilføjer hun.

Vigtigt med tilmeldinger Deltagerne på skriveworkshoppen havde tilmeldt sig på forhånd, og ud af 12 mulige pladser, var de otte besat, men der kom afbud, så der var seks på holdet.

Også ved de kommende arrangementer, som biblioteket står for, ønsker man, at deltagerne tilmelder sig.

"Her i august har vi et naturarrangement med naturvejleder Bjørli Lehmann og Sebastian Klein. Den 5. og 6. august har vi igen tegneworkshop med Jan Kjær. I uge 31 har vi et par arrangementer med at lave isskulpturer. Af hensyn til restriktionerne i forhold til corona, og fordi vi gerne vil vide, hvor mange, som kommer til arrangementerne, beder vi alle om at tilmelde sig. Det er gratis at tilmelde sig, og det sker på bibliotekets hjemmeside eller via Facebooksiden Mit Allerød", siger Sarah Maria Rasmussen.