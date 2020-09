Glade borgere fik dansk statsborgerskab

Se billedserie Det var nogle spændte borgere, som glædede sig til at underskrive Grundloven. Foto: Peer Rasmussen

Allerød Nyt - 03. september 2020 kl. 11:29 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en ganske særlig dag for 16 borgere, og for den sags skyld også Allerød Kommune og borgmester Karsten Längerich, da de 16 den 2. september skrev under på Grundloven som bevis på, at de nu var danske statsborgere.

"Det er en fantatisk dag for mig og kommunen. Det er i dag første gang siden Danmark blev lukket ned i marts, at vi igen holder dette arrangement, hvor Grundloven bliver underskrevet. Med afspritning hver gang trykker jeg borgerne i hånden, når de har underskrevet Grundloven, og vi kalder dem op en efter en," sagde Karste Längerich til Allerød Nyt inden ceremonien.

Arrangementet var af hensyn til corona-restriktionerne delt op i to afdelinger, hvor otte personer hver gang skrev under, til glæde for dem selv og deres pårørende, som også var med.

Værdier og indstillinger I sine taler til de personer, som fik dansk statsborgerskab sagde Karsten Längerich blandt andet:

"Med jeres statsborgerskab bliver I en del af det danske demokrati og får mulighed for at deltage aktivt i det på lige fod med alle andre. Men dét at få stemmeret gør det ikke alene. Der er mange måder at være en del af det danske fælleskab på, og der findes ikke en entydig formel på, hvordan man er en god dansker. Der findes faktiske lige så mange måder, som vi er danskere. Der er dog nogle værdier og indstillinger til livet,".

Herefter fremhævede borgmesteren blandt andet det at indgå på det danske arbejdsmarked og bidrage til, at samfundet fungerer.

Karsten Längerich nævnte også, at det at uddanne sig, og ikke mindst danne sig, er er en vigtig og en livslang opgave, og han opfordrede også "de nye danskere" til at melde sig ind i en af kommunens mange foreninger.

"Endeligt vil jeg nævne vores demokrati, ytringsfrihed og ligestilling i samfundet. Det er for mig værdier, som er centrale i at være danske. Værdier vi selvfølgelig skal diskutere, men som er meget fundamentale for vores samfund, og som vi ikke kan tage for givet," sagde borgmesteren.

Stor betydning Blandt dem, som blev danske statsborgere var der både glæde og synlig stolthed at spore.

Den første, som underskrev Grundloven var tyrkiskfødte Tarik Tektas.

Nye statsborgere Følgende blev danske statsborgere ved de to arrangementer:

Tarik Tektas

Khaine Khaine Oo Myint

Ewelina Maria Ulatowska

Maciej Mateusz Tutlewski

Muhammad Asim

Syed Tosif Raza

Linda Armstrong Larsen

Waqas Mehmood

Michaela Ines Erichs

Stephen Graney Bülow

Monica Mora Jorge

Juan Maria García Lastra

Imane Kchikich Bouazza

Barbara Ruth Katz Hansen

John Christopher Adams

Ilona Erzsebet Jørgensen

"Jeg er meget glad, og det betyder meget for mig, sagde han, mens han blev lykønsket af sine pårørende.

For Linda Armstrong Larsen var det også en helt særlig dag endelig at kunne kalde sig dansk.

"Jeg kommer fra USA, men har boet i Danmark i 50 år, så jeg har glædet mig meget til denne dag," sagde hun.

Ved hvert af de to arrangementet havde Allerød Kommune sørget for flag og hyggelig underlægningsmusik på klaveret, og efter den officielle ceremoni blev der serveret champagne og andre læsedrikke samt lidt mundgodt til deltagerne.