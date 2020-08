Lars Frost har selv udviklet sine gin på køkkenbordet i hjemmet i Lillerød. Foto: Peer Rasmussen

Gin fra køkkenet i Lillerød

Lars Frost har i sit køkken i Lillerød udviklet sine egne gin

Allerød Nyt - 13. august 2020 kl. 19:52 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Fritz Hansens vej i Lillerød bor Lars Frost med sin familie.

Han har drevet virksomhed i byen gennem 14 år og fordi han var kommet lidt op i alderen, begyndte han at tænke i nye baner.

"Sidste sommer var jeg i Skotland, hvor jeg besøgte forskellige gindestillerier. Jeg tænkte, at jeg kunne gøre det lige så godt som dem. Der var mange ginmærker på markedet, som jeg faktisk ikke syntes smagte så godt. Jeg var også af den opfattelse, at det var lidt af en jungle med alle mulige forskellige tonics, som også skulle i ginen. Derfor gik jeg så i gang med at eksperimentere med forskellige smage på mit eget køkkenbord og lave min egen gin," fortæller han.

"Det blev så til, at jeg har udviklet fem gin med forskellige smage, hvor det ikke er nødvendigt at fylde andet i en en helt tonic med citrusnoter, eksempelvis Schweppes. En almindelig gin er jo nærmest spiritus med enebær, og i mine gin har jeg brugt otte forskellige krydderier ved siden af enebæren for finde den rigtige smag. Faktisk har udviklingen af disse smage været lidt af et familieprojekt, hvor alle har deltaget," tilføjer han.

Marked for særlige gin Ligesom det er med øl, hvor man groft sagt kunne få to forskellige slags for 30-40 år siden og nu har en masse mikrobryggerier med specialøl, har gin også udviklet sig, så der er mange forskellige slags på markedet, produceret af små og store producenter.

Dette er også grunden til, at Lars Frost så et marked for at producere sine egne gins med navnet "Copenhagen OriGINal Gin i virksomheden Frost Spirits.

"Det tog 12 måneder at komme frem til de ønskede resultate, og da jeg var færdig med at ekseperimentere med krydderurter og krydderier, også kaldet "botanicals", sendte jeg opskriften til forskellige professionelle destillerier. Efter nogle forskellige prøver, fandt destilleriet og jeg den rigtige smag, og så satte vi produktionen i gang," tilføjer han.

Satser på eksport Lars Frosts ginserie er smagt til med otte "botanical i Herbs", som er basen for de fire af varianter.

"De andre varianter har fået et aftryk af henholdsvis Orange, Lemon, Pink Grape og Rhubarb. Vi har valgt engelsk navne til ginene, da vi satser på eksport fra dag et. Vi regner faktisk med at sælge meget til Tyskland, men det bliver stadig de engelske navne, som gælder i Tyskland. Som danskere kan vi godt eksportere gin til andre lande, også til England," siger Lars Frost.

Lars Frost har valgt at sætte ginene til salg i lokale specialbutikker fremfor i større supermarkeder.

"I de store supermarkeder skal varerne være "mainstream", og det er mine gin ikke. I specialbutikkerne har man publikummet til disse særlige gin, fordi mange folk gerne vil have kvalitet. Jeg har valgt at sætte ginene til salg i Skjold Burne, Lynge Vinimport og Allerød Vinhandel. Derudover har jeg en aftale om salg hos Kjær & Sommerfeldt. Alle forhandlerne har fået tilsendt prøver, inden de har sat ginene til salg," siger han.

"Folk har taget vældig godt imod mine gin, så jeg har store forventninger til fremtiden. Vi er ligeledes gået i gang med at lave whisky, men der går lige nogle år, da alkoholen minimum skal fadlagre i tre år, før det må kaldes whisky, uddyber Lars Frost.