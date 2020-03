Genvalgt som S-formand med stor applaus

Grethe Munk har været formand for Socialdemokratiet i Allerød de seneste to år, og på partiforeningens generalforsamling 31. februar blev hun med stor applaus genvalgt.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at der var god stemning og flot fremmøde.

"Jeg er virkelig glad for, at jeg kan fortsætte med arbejde i bestyrelsen som formand. Vores parti er både lokalt og nationalt i en god og spændende udvikling, hvor vi har mere indflydelse end i mange år. Vores lokale partiforening er privilegeret med aktive ildsjæle, som jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med," siger Grethe Munk.

Hun har boet i kommunen siden 1975, er uddannet cand. polit. og har en fortid som adm. direktør i Københavns Kommune.

'Generalforsamlingen blev indledt med et spændende oplæg om sundhedsområdets udfordringer af regionsrådsmedlem og gruppeformand Lars Gaardhøj. Et centralt budskab var, at den nye regering har tilført så mange ressourcer til sundhedsområdet, at der for første gang i mange år ikke skal spares, men at man tværtimod har overskud til at investere i mere kvalitet til såvel patienter som personale,' hedder det i pressemeddelelsen.

Efter oplægget aflagde Grethe Munk og viceborgmester Miki Dam Larsen i fællesskab årets beretning. Til slut blev den nye bestyrelse valgt, og foruden Grethe Munk består den af: Lisa Dahl Christensen, Gert Lillegaard, Alice S. Møller, Lone Lillegaard, Nicolai Pallisborg, Finn Serup og Hans Philipsen.

mik.