Genvalg og livlig debat hos Konservative

Den konservative vælgerforening i Allerød har holdt generalforsamling, og her blev formanden, Henrik Mørup, og resten af bestyrelsen genvalgt.

I sin beretning fokuserede formanden på de to valg, der fandt sted i forsommeren 2019.

'Ved EP-valget i maj måned lykkedes det Pernille Weis at genvinde det ene konservative mandat i Europaparlamentet. Ved det efterfølgende folketingsvalg grundlovsdag, blev resultatet en fordobling af mandaterne i Folketinget, fra seks til 12 mandater, og en fremgang på landsplan fra 3,4 pct. til 6,6 pct. af stemmerne. Her var fremgangen i Allerød på 103 pct.,' skriver vælgerforeningen i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Vores lokale kandidat, Mette Abildgaard, blev genvalgt med et flot stemmetal, som bidrog til, at Birgitte Bergman fra Helsingørkredsen også blev valgt, så Nordsjælland nu har to konservative folketingsmedlemmer. Så alt i alt var folketingsvalget ganske tilfredsstillende for Det konservative Folkeparti, men desværre tabte den borgerlige blok regeringsmagten.'

I løbet af 2019 har vælgerforeningen blandt andet besøgt Christiansborg og Mette Abildgaard, og i november havde man besøg af partiets tidligere generalsekretær John Wagner, som causerede over sin bog 'Schlüters testamente.'

'Efter formandens beretning fortalte den konservative byrådsgruppe om, hvordan året var gået i byrådsgruppen, hvorefter der var en livlig debat mellem byrådsmedlemmerne og de tilstedeværende medlemmer,' fremgår det af pressemeddelelsen.

mik.