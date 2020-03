Genbrugspladsen i Allerød er åben for virksomheder med abonnement

Allerød Genbrugsplads på Nordkranvej 10 holdes ligesom Norfors' øvrige genbrugspladser åben for virksomheder, der har købt sig adgang i form af et erhvervsabonnement. Ordningen med erhvervsabonnementer fandtes også inden corona-krisen.

Det oplyser Allerød Kommune.

For virksomheder, som har købt adgang til Norfors' genbrugspladser, er der mulighed for at aflevere affald i nødvendigt omfang, som det hedder.

Dansk Byggeri glæder sig over, at de mange kommuner, der lukkede genbrugspladser også for virksomheder, nu har genåbnet pladserne for erhvervsaffald. Men i Allerød har genbrugspladsen altså ifølge kommunen ikke været lukket for virksomheder med erhvervsabonnement.

Frygten for smitte med coronavirus har ført til, at Norfors har lukket genbrugspladsen også i Allerød Kommune for privatpersoner indtil videre. Det er en beslutning, der debatteres blandt andet på Allerød Nyts Facebook-side.

mik.