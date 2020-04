Genåbning: Allerød har indkøbt pavilloner, håndvaske og håndsprit

Indkøb af pavilloner til dagtilbudsområdet for cirka 20.000 kr. Etablering af håndvaske i skolegårde for cirka 60.000 kr. Indkøb af 2.835 styk 250 ml. håndsprit til i alt cirka 93.555 kr.

Det er nogle af de uforudsete udgifter i Allerød Kommune i forbindelse med genåbningen af pasningstilbud, skoler, SFO'er og klubber.

Det ventes, at der løbende vil komme flere uforudsete udgifter. Mulighederne undersøges således for etablering af ekstra håndvaske på udearealer i relation til dagtilbudsområdet, og der kaldes ekstra personale på arbejde i det omfang, som det er muligt.

Det fremgår altsammen af dagsordenen for mødet i børne- og skoleudvalget 14. april. Her oplyses det også, at regeringen har meldt ud, at covid-19 relaterede udgifter undtages fra serviceloftet samt godtgøres fra statens side.

På mødet blev udvalget orienteret om status for planen for genåbningen - en plan, udvalget fastsatte rammer, værdier og principper for på et møde 10. april.

Allerøds genåbningsplan medfører, at pasningstilbud, skoler (0.-5. klasserne), specialtilbud (0.-10. klasse), SFO'er og klubber åbnes gradvist frem til 23. april.

Børne- og skoleudvalget tog 14. april orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærker, at 'åbningstiden i SFO og i miniSFO skal udvides, når det er muligt, således at denne følger åbningstiden på dagtilbudsområdet.'