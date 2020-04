Gaver fra Allerød til corona-personale

Over 6.500 kroner indsamlet via 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet'

På initiativ af administrator Maja Axholt er der via Facebook-siden 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet' blevet indsamlet over 6.500 kroner.

Pengene er blevet omsat til gaver, der er afleveret til corona-personalet på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

'Der blev indsamlet lige over 6500 kr., og de er blevet brugt i Skjold Burne, Krukkerne, Candy Star, Allerød Vinhandel, Frk. Himmelblå og Ofelia Blomster, som alle lagde lidt ekstra i posen til det gode formål. Desuden har vores lokale Spotshop.dk været så gavmilde at donere en lanterne til hver af frokoststuerne på de fire afdelinger. Endnu en gang tusind tak til alle jer, der satte penge ind, og tak for tilliden. Der blev taget rigtig godt imod gaverne,' skriver Maja Axholt i et opslag i Facebook-gruppen.