Maria Claumarch med de fire malerier fra Galleri Konge, der nu er sat på auktion. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Galleri Konge hjælper rytteren Maria Claumarch til VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Galleri Konge hjælper rytteren Maria Claumarch til VM

Der er flere muligheder for via det lokale galleri at støtte rytteren, der har fået vendt op og ned på sit liv efter amputation

Allerød Nyt - 09. juni 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Galleri Konge på Kongevejen gør lige nu en indsats for at hjælpe rytteren Maria Claumarch til VM i ridning i Herning i 2022. Maria Claumarch har fået vendt op og ned på sit liv efter en amputation, og Galleri Konge støtter blandt andet ved at sætte fire malerier på auktion.

Galleri Konge drives af Thorbjørn Bosse Olander, som for nogle år siden underviste på Kongelunden Ridecenter på Amager. Her havde han en elev, der levede og åndede for heste.

'Hun red både uddannede dressurheste samt yngre heste. Hun var frygtløs og dygtig, og jeg havde stor respekt for hende. Det var Maria Claumarch,' skriver Thorbjørn Bosse Olander til Allerød Nyt om sagen.

Thorbjørn Bosse Olander stoppede som underviser på Kongelunden Ridecenter, men hørte i starten af 2019 igen om Maria Claumarch.

'Jeg erfarede, at hun under meget ulykkelige omstændigheder i oktober 2018 kom ud for et uheld i stalden, som skulle vise sig at vende op og ned på hendes liv. Hun blev sparket af en hest på knæet og kom med ambulance på hospitalet, men på grund af en lægefejl endte det med, at hun fik amputeret sit venstre ben til og med knæet,' skriver galleriejeren.

Nyt mål i livet Inden ulykken havde Maria Claumarch købt en dressurhest, som hun drømte om at starte høje dressurklasser på, men den ambition har hun måttet opgive og i stedet anskaffe sig en mere rolig hest.

Nu har Maria Claumarch så sat sig et nyt mål i livet: Da hun hørte, at VM i ridning holdes i Herning i 2022, besluttede hun at gå efter at kunne deltage som paradressurrytter.

'Alle ved at det er dyrt at holde hest, og med Marias handicap bliver udgifterne ikke mindre. Derfor tænkte jeg: Hvordan kan jeg hjælpe hende med at nå sit mål? Svaret blev, at Galleri Konge kunne forære hende fire malerier og sætte dem på auktion - og så lade hende få udbyttet fra auktionen,' skriver Thorbjørn Bosse Olander og fortsætter:

'Og det er baggrunden for auktioner, der løber over den kommende periode og afsluttes henholdsvis 20/6, 27/6, 4/7 og 11/7. Når du byder på et maleri, støtter du samtidig Maria og hendes mål om VM 2022. Der kan kun bydes på det oprindelige opslag på Galleri Konges Facebook-side @gallerikonge, da det ellers er umuligt at holde styr på buddene.'

10 pct. af salget Malerierne kan ses på Galleri Konges sommerfernisering, som holdes på Kongevejen 99 13. juni fra kl. 14-17 og 14. juni fra kl. 10-13. Der vil være kaffe, the og kage samt et godt glas vin. Læs mere: www.gallerikonge.dk.

'Galleri Konges speciale er farvestrålende malerier af heste. Foruden at donere malerier til auktion, vil Galleri Konge som en ekstra bonus give Maria 10 pct. af salget, hvis du kommer til Galleri Konges 'Sommerfernisering' 13.-14. juni og siger: "Maria Claumarch" i forbindelse med køb af et maleri. Det gælder kun ved køb af malerier af Thorbjørn Bosse Olander, og det gælder i hele juni og juli måned,' skriver galleriejeren.

mik.