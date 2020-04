Fuld fart på planerne om ny teatersal til Mungo Park

"Vi er meget taknemmelige over kommunens og fondenes flotte tilsagn, som gør byggeprojektet muligt. Mungo Park har meget brug for denne udvidelse og modernisering, så vi kan udvikle scenekunsten og give vores store publikum tidssvarende faciliteter."

"Mungo Park har vist, at det – næsten - kun er kreativiteten, som sætter grænser for scenekunsten. Men alligevel er det en glæde for fondene at støtte en udvidelse af de nuværende begrænsede fysiske rammer, så Mungo Parks talenter kan folde sig endnu bedre ud," siger direktørerne i en pressemeddelelse.

De to direktører i A.P. Møller Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Henrik Tvarnø og Christine Wiberg-Lyng, understreger samstemmende, at Mungo Park i mange år har gjort det rigtig godt som 'rugekasse' for ny dansk dramatik og er blevet bakket op af et bredt publikum, der har sat pris på de eksperimenterende og alt andet end forudsigelige forestillinger.

"Mungo Park med til at brande Allerød"

Det er Allerød Kommune, som er bygherre på projektet og som er ejer af bygningen. Arkitektfirmaet Christensen & Co. er for nyligt blevet tilknyttet som rådgiver, og de har inkluderet Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma og Gade & Mortensen Akustik A/S i rådgiverteamet omkring byggeriet. Christensen & Co. står ligeledes bag opførslen af den nye teatersal for Odsherred Teater.

Rådgiverteamet er nu sat på opgaven med at færdigprojektere tilbygningen efter den nævnte, forventede tidsplan.

"Jeg vil gerne sende en stor tak til fondene for den generøse donation til projektet. Mungo Park er med til at brande Allerød langt ud over kommunegrænsen og er et flagskib for vores lokale kulturliv. Det er med til at fremhæve kommunen som en yderst attraktiv bosætningskommune," siger Allerøds borgmester Karsten Längerich i pressemeddelelsen.

Formanden for kultur- og idrætsudvalget i Allerød Kommune, Merete Them Kjølholm, tilføjer:

"Som udvalgsformand er jeg utrolig glad og stolt af at være med til at realisere udbygningen af Mungo Park, der har været på vej i mange år. Med en ny teatersal får Mungo Park super gode rammer for fortsat at levere teater i topkvalitet, samtidig med at de kan øge paletten af tilbud til borgere i alle aldre. Den nye teatersal kommer til at binde det oprindelige byggeri sammen og danner den første hjørnesten af det kommende Kulturtorv."

Mungo Park vil stadig være i stand til at spille teater på den eksisterende scene i en del af byggeperioden, og teatret vil finde andre udfoldelsesmuligheder i den resterende periode.

mik.