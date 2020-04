Frisører jubler: Vi åbner igen

'Vi vil tage vores forholdsregler iht. Sundhedsstyrelsens anvisninger, så hav tålmodighed med os. Der kræves lidt ekstra rengørings-tid af os i denne tid, så bær over med os. Vi forventer at hvis man som kunde er det mindste syg, så bliv hjemme og udskyd din aftale med os, for netop at passe på vores personale, kunder og samfund.'

'Nu kan vi endelig tage imod jer igen! Det kildrer i vores fingre efter at få fat i jeres lange lokker,' lyder det fra Hair by Darling, der understreger:

Jublen er til at få øje på hos de lokale frisører, der på Facebook melder ud om, at de efter corona-lukningen åbner igen i den kommende uge.

'Jubiii jubiii ...'

Salon M melder ud, at man er klar tirsdag 21. april.

'Vi glæder os til at se jer alle igen,' skriver salonen og tilføjer:

'Vi vil komme med nogle simple regler mth. at spritte hænder, kun komme 1 voksen ifølge et barn mm, holde afstand og kun komme hvis du er helt rask. Disse forholdsregler for at passe på hinanden.'

Hos Frisør Bogart lyder det: 'JUBIIII JUBIIII - SÅ ÅBNER VI IGEN - HALLELUJAH.'

'Vi lukker op 21. april,' meddeler Bogart og tilføjer:

'Alt dette er selvfølgelig med forbehold for hvad regeringen ber os om, for vigtigst for os er vi alle kan komme igennem dette, bedst muligt. Vi har en appel til jer kunder om at ringe og aflyse, hvis I har den mindste sygdomstegn. På forhånd mange tak, vi glæder os til vi igen kan lave jeres hår.'