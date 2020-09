Fra socialrådgiver til strikkedesign

"Garnstyrelsen.com er egentlig en hobby, som er blevet en levevej. Jeg er uddannet socialrådgiver og har været i faget i 33 år. På et eller andet tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg ikke havde mere at byde på i det fag, fordi fagets vilkår var blevet meget forringet. Jeg er også et politisk menneske, og faget gik fra at være et individuelt skøn til, at alle skulle tænkes ind i den samme kasse. Jeg var faktisk også selvstændig som konsulent med virksomheden Vibeke Munk og efter at være vågnet op mange morgener med, "at det her gider jeg ikke, besluttede jeg at stoppe," fortæller Vibeke Munk.