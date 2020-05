Se billedserie Mange ting på Allerød Bibliotekerne er ændret for at kunne leve op til nye retningslinjer fra Kulturministeriet, som skal sikre et trygt bibliotek for alle. Foto: Allerød Bibliotek

Fra 18. maj kan du igen komme på biblioteket

Allerød Biblioteker slår dørene op - men meget har ændret sig

Allerød Nyt - 17. maj 2020 kl. 05:30 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra mandag 18. maj kan du igen komme på biblioteket for at låne og aflevere bøger. Allerød Biblioteker slår nemlig dørene op i både Lillerød og Lynge - men det bliver et anderledes biblioteksbesøg end i tiden før covid-19.

Mange ting er ændret for at kunne leve op til nye retningslinjer fra Kulturministeriet, som skal sikre et trygt bibliotek for alle.

Der er kun åbent for ind- og udlån. Det betyder, at man må aflevere og låne biblioteksmaterialer. Det er stadig muligt at færdes i biblioteksrummet for at finde nye bøger, som man vil have med hjem, eller få vejledning til litteratur, men det er ikke længere muligt at slå sig ned på biblioteket.

Det betyder også, at det ikke vil være muligt at læse dagens aviser, bruge publikumspc'erne eller printe og kopiere. Det vil heller ikke være tilladt at afholde arrangementer i denne periode.

På Allerød Bibliotek må der maksimalt være 100 mennesker af gangen, og på Lynge Bibliotek må der maksimalt være 30.

Ny indretning skal hjælpe til afstand Da man kun må tage kortvarigt stående ophold for at udvælge biblioteksmaterialer på bibliotekerne, er indretningen blevet ændret: Stole, borde, klodser i børnebiblioteket og legetøj er blevet fjernet, og der er i det hele taget blevet skabt mere plads til at bevæge sig rundt på, så alle kan holde afstand til hinanden, skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Der er ligeledes sat afmærkninger op for at mindske kontakten mellem ansatte og bibliotekernes lånere, og der er opstillet informationsskilte rundt om i biblioteksrummet, som skal hjælpe folk med at huske de generelle retningslinjer. For at alle skal kunne føle sig trygge ved at komme på biblioteket, er der opstillet håndsprit flere steder til fri afbenyttelse. Bibliotekets personale vil desuden sikre grundigere og hyppigere rengøring af alle kontaktpunkter såsom udlånsmaskinerne.

Udvidet åbningstider den første uge Under lukkeperioden har Allerød Biblioteker haft over 30.000 materialer udlånt hos kommunens borgere, og af den grund forventes der mange besøgende de første dage af lånere, som gerne vil aflevere deres bøger.

Derfor vil der de første dage være udvidet betjent åbningstid på Allerød Bibliotek og ekstra personale på Lynge Bibliotek.

Åbningstiderne bliver: Allerød Bibliotek: Fra mandag 18. maj til onsdag 20. maj fra kl. 10-21. Torsdag lukket på grund af Kristi Himmelfartsdag. Fredag 22. maj fra kl. 11-18. Lørdag 23. maj fra kl. 10-14.

Fra mandag 25. maj og frem til den selvbetjente åbningstid kan åbne igen vil åbningstiderne være: Mandag fra kl. 11-20, tirsdag-torsdag fra kl. 11-18, fredag fra kl. 11-16, lørdag fra kl. 10-14.

Lynge Bibliotek har normale åbningstider mandag, onsdag og fredag fra kl. 13-18.

Det vil ikke være muligt at komme på bibliotekerne uden for disse åbningstider. Søn- og helligdage er der lukket.

Ingen gebyrer de første 14 dage For at kunne håndtere det store behov for at aflevere og sikre afstand, opfordrer biblioteket til, at ikke alle kommer ned på biblioteket mandag morgen.

Der vil de første 14 dage efter genåbningen ikke komme gebyrer på de materialer, som borgerne har haft liggende hjemme hos sig under lukkeperioden. Alle materialer, der bliver afleveret senest 2. juni 2020, er fritaget for gebyrer for overskredet aflevering. Eventuelle erstatningspriser på bøger med overskredet afleveringsfrist bortfalder, så snart bogen er afleveret.

Andre muligheder Er du i en af de såkaldte risikogrupper, eller føler du dig ikke tryg ved at komme ned på biblioteket i den betjente åbningstid, kan du kontakte biblioteket. Man vil i så fald prøve at finde en løsning, der gør det muligt at aflevere gamle og låne nye materialer.

Du kan ringe på telefon 4812 6000 eller sende en mail til bibliotek@alleroed.dk.

Er du mere til de hurtige, elektroniske løsninger, så er det stadig muligt at bruge eReolen og eReolen Go!, hvor lånekvoten er udvidet hele sommeren. Her er det muligt at låne op til 10 e-bøger og 10 net-lydbøger per måned.

