Forslag om ens p-regler undersøges nærmere

Udspil fra Erik Lund, K, bliver genstand for notat fra den kommunale forvaltning

Allerød Nyt - 16. juni 2020 kl. 08:25 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslaget fra det konservative byrådsmedlem Erik Lund om at undersøge mulighederne for at få ens parkeringsregler i bymidten i Lillerød, skal undersøges nærmere og genoptages med et notat fra den kommunale forvaltning. Det besluttede teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget på sit møde 10. juni.

Debatten om emnet er blusset op igen netop nu, og formanden for Allerød Handelsforening, Lene Krogh, har tilkendegivet, at foreningen godt er klar over problemet omkring de forskellige parkeringstider på p-pladserne i byen.

'I Byforum, som er et samarbejde mellem Ejerforeningen i Lillerød, Allerød Kommune og Allerød Handelsforening, arbejder vi også for ens parkeringstider i byen,' skriver Lene Krogh i et debatindlæg til Allerød Nyt.

Erik Lund rejste sagen i byrådet, der sendte den til teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget.

Det konservative byrådsmedlem begrunder sit forslag sådan:

'Parkeringsforholdene i bymidten er præget af usikkerhed om, hvor længe man må parkere på de enkelte parkeringsarealer.

På de kommunale parkeringsarealer må man parkere i tre timer, mens der på de private parkeringsarealer er tidsbegrænsninger på både tre timer, to timer og en time.'

'Det har i mange år skabt stor utilfredshed blandt de handlende i bymidten, og forhandlinger med de private ejere af parkeringsarealerne om ensartede parkeringsregler/tider i bymidten har desværre ikke båret frugt.'

'Jeg ønsker en undersøgelse af kommunens muligheder for at tvinge de private ejere af parkeringsarealer i bymidten til at have samme tidsbegrænsninger på deres parkeringsarealer som på de kommunale parkeringsarealer. Det kunne måske ske ved et tillæg til lokalplanen for bymidten,' lyder det i forslaget fra Erik Lund.

