Forslag: Lad os holde byfest når krisen er overstået

'Jeg hører der er stemning for opbakning af de lokale butikker. Hvad om vi fik en Allerød/Lillerød byfest? Når Corona krisen er overstået? Så kan vi fejre alle dem, der kom godt igennem krisen, og poste nogle af de penge vi evt. har sparet nu i vores forretninger, og få afløb for livsglæden?'

Sådan lyder et forslag i Facebook-gruppen 'Allerød Kommune - hjælp hinanden'.

Flere synes, det lyder som en god idé. En anden spørger: 'Er der ikke allerede planlagt fest i anledning af Allerøds 50 år?'

En tredie bemærker: 'Der er sikkert som der plejer 'Lynge Byfest og Kræmmermarked' og 'Allerød på X og Tværs' senere, og der kommer jo nok noget fra kommunen mht. 50-års jubilæet. I mellemtiden kan man jo købe take-out fra restauranter og caféer, købe maling og tapet og få fikset op, købe bøger og puslespil, bestille varer i butikkers webshop til forsendelse og købe gavekort og glæd dig til kaffe, mad, tøj, klipning, behandling, terapi osv når Corona er overstået.'

Forslagsstilleren kommenterer:

'Jeg synes bare, at vi skal fejre ALLE dem der går på arbejdet og yder en kæmpe indsats, for vores alles fælles bedste. Dem der holder hjulene igang. Vise vores støtte til alle dem der er tvunget til at gå hjemme (nogen med fare for at miste deres arbejde/arbejdsplads). Jeg er sikker på vi har masser af mennesker i sundhedssektoren, og de fortjener vores taknemmelighed og en hyldest. Alle disse mennesker fortjener deres EGEN fest, vi skylder dem så meget.'

mik.