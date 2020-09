Forpremiere på filmen Erna i Krig

"Vi er utrolig glade for, at biblioteket vil indgå i samarbejde med os i forhold til introduktion af filmen. Filmen er baseret på bogen af samme navn, som den populære danske forfatter Erling Jepsen har udgivet i 2018," oplyser biografen i en pressemeddelelse.

Har man ikke mulighed for at komme i biografen til forpremieren den 6. oktober, har man til gengæld mulighed for at se filmen sidst i oktober, når filmen har premiere.