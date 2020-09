Eleverne måtte pænt stå i "corona-kø" for at få deres bog. Privat foto

Forfatter på besøg på skole

"Efter en lang corona-tid er det dejligt at være i gang igen på skolen. Vi skal som lærere, i denne tid, tænke anderledes for at tilrettelægge undervisningen, så eleverne lærer sammen i fællesskaber, men samtidig skal vi hele tiden have for øje, at eleverne skal holde afstand. Vi har haft en dejlig lærerig uge med masser af kreativitet, fællesskab og læring, udtaler," lærerne fra 4. årgang.