Foredrag på biblioteket: Cecik og Melchior fortæller

De to fortæller om at være brobygger, i en tid hvor andre har travlt med at grave grøfter.

Deltagerne vil få et enormt spændende indblik i de to civiliserede ballademageres liv, der fandt sammen om laksemadder i et køkken i Københavns indre by og som nu har udviklet sig til venskab og makkerpar for demokrati, frihed og større tolerance mellem befolkningsgrupper.