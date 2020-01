Foredrag: Fem år i Fremmedlegionen

Det handler om eventyr, broderskab, frygt og hvordan en ung mand skal til at tage ansvar for sit liv, når Simon Nielsen holder foredrag om fem år i Fremmedlegionen - fra 2013 til 2018. Foredraget kan opleves i Nordsjællands KonferenceCenter 29. januar.

Simon Nielsens fortælling er en personlig beretning om at være i en sagnomspunden, mytisk verden. Man kan høre om, hvordan det er at være i et stærkt broderskab sammen med 140 nationaliteter, og om at lære fransk på en alt andet end pædagogisk måde.

Og så handler det om benhård fysisk træning, om at holde humøret højt, om at klare alt på en stærk fysik og psyke og en umanerlig stor stædighed - og om at være elitesoldat i en af verdens hårdeste militærenheder på øen Korsika, med tilhørende specialmissioner i Afrika og Sydamerika.

Lige fyldt 18 år meldte Simon sig frivilligt til den danske værnepligt, han var klar og kunne ikke vente på at blive indkaldt til session. Værnepligten foregik i opklaringsbataljonen på Almegårds Kaserne på Bornholm, og derefter gik det videre som konstabelelev med henblik på at blive udsendt til Afghanistan på hold 15.

Men Simon kom aldrig til Afghanistan. Seks måneder senere stod han i Sydfrankrig kun med en lille taske og 200 kr. i lommen og at kunne sige noget på fransk. Det var starten på fem år som fremmedlegionær.

Foredraget starter kl. 18.55, men man opfordres til at komme 10-15 minutter før. Billetter kan købes via Nordsjællands KonferenceCenter på Facebook.

mik.