Fordeles efter først til mølle: 350.000 kroner til sommerferieaktiviteter

"Jeg er rigtig glad for, at vi har fået nogle ekstra penge aktiviteter for børn og unge. På kultur- og idrætsområdet håber jeg, at der er mange, der har lyst til at lave noget, så vi kan tilbyde børn og unge nogle andre aktiviteter end det, de normalt går til. Der er sikkert flere end normalt, som vælger at blive hjemme denne her sommer, og hvis man ikke lige har været hurtig nok til at booke et sommerhus i et andet sted, så er det godt, at vi som kommune kan tilbyde nogle gode oplevelser for vores børn og unge - hjemme i vores egen andedam," siger Merete Them Kjølholm (R), der er formand for kultur- og idrætsudvalget, i en pressemeddelelse.