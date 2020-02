Forbudte salmer og sange i Uggeløse Kirke

Sangene synges som et led i fejringen af 100-året for genforeningen

I år fejres 100-året for genforeningen, og i Uggeløse Kirke fører det til, at der synges forbudte salmer og sange 26. februar kl. 19.00. Her er der aftensang ved sognepræst Martin Corfix, under overskriften: 'De forbudte salmer og sange i Sønderjylland 1864-1920.'

'De dansksindede sang på dansk, men ifølge en preussisk forordning fra 1865 kunne myndighederne forbyde afsyngelse af danske sange og salmer af 'fornærmeligt eller ophidsende indhold i national henseende',' skriver kirken i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Eksempelvis blev salmen 'Her vil ties, her vil bies' stemplet suspekt. En anden forbudt salme var Adam Oehlenschlägers 'Lær mig, o skov at visne glad', hvor der i 3. vers står: 'Lær mig du lette sommerfugl at sønderbryde tunge skjul, som nu min frihed tvinger'.'

Ved arrangementet skal nogle af de dengang forbudte salmer og sange synges, og deltagerne skal høre historien om Grundtvigs pinsesalme, som myndighederne også havde det svært med.

mik.