Forældre får penge tilbage for suspenderede madordninger

Enigt byråd står bag beslutningen

Allerød Nyt - 01. maj 2020 kl. 11:35 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Allerød Byråd besluttede 30. april, at forældrene skal have penge tilbage for betaling til de madordninger i daginstitutionerne, der under corona-krisen har været suspenderet.

Der gives refusion for forældrenes betaling til madordningerne for perioden 16. april til 10. maj 2020 samt refusion vedrørende sparede indkøb af madvarer i perioden 16. marts til 15. april 2020. Det er beregnet, at den samlede refusion for forældrebetaling og indkøb af madvarer udgør 787.600 kr.

I byrådet sagde Viggo Janum, Vores Allerød, at tilbagebetalingen "er en god idé".

Lars Bacher, K, fandt, at det var vigtigt, at forældrene fik penge tilbage. "Det er godt, at sagen er taget så hurtigt op," sagde han.

Nikolaj Bührmann, SF, bakkede også op om beslutningen og gjorde opmærksom på, at madordningerne måske kunne blive yderligere suspenderet. Han tilføjede, at regeringen og KL anbefaler, at selve forældrebetalingen for daginstitutionspladserne fastholdes.