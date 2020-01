Kristian Karstoft - er med til at skyde 'Hold Hjernen Frisk' igang. Foto: Pressefoto

For fjerde år i træk: 'Hold Hjernen Frisk'

Allerød Bibliotek udbyder aktivitetsforløb i samarbejde med Allerød Diabetesforening

Allerød Nyt - 18. januar 2020

For fjerde år i træk udbyder Allerød Bibliotek et aktivitetsforløb med overskriften 'Hold Hjernen Frisk', denne gang i samarbejde med Allerød Diabetesforening. Der er åbningsarrangement 5. februar kl. 19.00. I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer, og at det aldrig er for sent at gå i gang, påpeger Allerød Bibliotek. Med dét afsæt deltager biblioteket og diabetesforeningen i 'Hold Hjernen Frisk', der er støttet af Nordea-fonden. Projektet skal omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk – hele livet.

'Tænkepauser' fortsætter 3. februar åbner Allerød Bibliotek for tilmelding til det nye aktivitetsforløb. Holdet 'Tænkepauser' bygger videre på succesen fra de sidste tre år, hvor mere end 75 borgere i Allerød deltog ved at trave i skoven, dyrke yoga og læse historier. Fordybelse i litteratur er i fokus og danner rammen om de fysiske aktiviteter og socialt samvær. "Allerød Diabetesforening er vores nye samarbejdspartner i 'Hold Hjernen Frisk', og de vil guide vores gåtur i skoven. Jeg glæder mig til det nye samarbejde," siger bibliotekar Anne Thunbo og fortsætter: "Det ugentlige møde begynder med en times intervalgang, guidet af Diabetesforeningen, i skoven ved biblioteket. Bagefter samles deltagerne på biblioteket, hvor vi vil få lidt sundt at spise og opfylde vores vanddepoter." Hver uge fokuseres på et nyt emne. Deltagerne 'varmer op' med hjemmelæsning af en 'Tænkepause' som forberedelse til samtalen, og bibliotekar Anne Thunbo læser en novelle højt, som knytter sig til ugens tema. I den efterfølgende dialog er der mulighed for at reflektere over det læste, afprøve påstande og synsvinkler og få udvidet sin horisont. Karsten Felsvang, bestyrelsesmedlem i Allerød Diabetesforening, siger: "Vi har 10 års gode erfaringer med intervalgang. Intervalgang kræver ingen forberedelse, det kan dyrkes af alle, og forskningen viser, at man hurtigt kan se gode resultater."

Otte ugentlige møder Forløbet 'Tænkepauser' henvender sig til de 60-75-årige, der er på vej til at forlade eller netop har forladt arbejdsmarkedet. Forløbet er gratis og strækker sig over otte ugentlige møder torsdage kl. 10.00–12.30 med start torsdag 20. februar og afslutning torsdag 23. april. Der er en begrænsning på 15 deltagere. Der åbnes for tilmelding 3. februar. Det foregår via email til holdhjernenfrisk@alleroed.dk med oplysning af navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og alder. Få mere at vide: Allerød Biblioteks hjemmeside www.bibliotek.alleroed.dk Projektet skydes i gang med et gratis åbningsarrangement for alle onsdag 5. februar kl. 19.00–21.00. Her vil læge Kristian Karstoft fortælle om de gode resultater, der er opånået ved at træne intervalgang. Kristian Karstoft er forsker ved Rigshospitalets Center for Aktiv Sundhed og har bl.a. forsket i intervalgangstræning som led i behandlingen af type 2 diabetes. Speciallæge og aldringsforsker Henning Kirk kommer også på besøg. Han vil fortælle om, hvordan vi som ældre holder vores hjerne i gang. Foredraget giver svar på, hvad der i særlig grad kan stimulere hjernen i moden alder. Gratis billetter kan hentes på biblioteket eller via biblioteket hjemmeside. "Med deltagelsen i 'Hold Hjernen Frisk' har vi fået en unik mulighed for at undersøge effekten af at kombinere fordybelsen i litteraturen, som vi kender den fra vores traditionelle læsekredse, med den fysiske udfoldelse. Det er vores klare ønske, at vi gennem dette projekt kan bidrage til udviklingen af redskaber til at holde hjernen frisk længere, så flere seniorer kan leve et langt og aktivt liv," siger bibliotekar Anne Thunbo.