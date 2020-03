Folkekirken aflyser alle gudstjenester de næste 14 dage

Præsterne forretter stadig dåb, vielser, bisættelser og begravelser, men under andre og begrænsede former end normalt

På baggrund af anvisninger fra biskop Lise-Lotte Rebel, den danske regering og sundhedsmyndighederne er gudstjenester, undervisning og arrangementer i alle kirker og menighedslokaler i Hillerød og Allerød Kommune aflyst i 14 dage.

Det sker for at medvirke til at inddæmme corona-virus, så smitten ikke spredes.

Præsterne forretter stadig dåb, vielser, bisættelser og begravelser, men under andre og begrænsede former end normalt, fremgår det af en pressemeddelelse fra provst Jørgen Christensen, Hillerød Provsti.

Her kan man også læse, at præsterne som sædvanligt vil være tilgængelige for samtaler og sjælesorg - præsternes telefonnumre og mailadresser kan findes på sognenes hjemmesider eller via www.sogn.dk.

'Mens vi må undvære den normale søndagsgudstjeneste i Allerød og Hillerøds 20 kirker, henviser vi til transmitterede gudstjenester via radio, tv og internettet,' står der i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp og forbøn.'