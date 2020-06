Fodboldskole kommer til Lynge

"Der bliver masser af muligheder for at træne både teknik og tempo, når fodboldklubber i hele Nordsjælland holder fodboldskole. På DGI-fodboldskoler bliver den almindelige træning nemlig krydret med nye og anderledes øvelser som f.eks. Løbeskoling. Målet er at få et legende element ind i træningen og sikre mange boldberøringer, så deltagerne både har det sjovt og bliver dygtigere til fodbold. Traditionen med DGI's fodboldskoler er over 25 år gammel, og målet med fodboldskolerne er, at fodboldglade drenge og piger får sig en sund og aktiv sommerferieoplevelse. Der er gode muligheder for at få nye venner, og så handler det selvfølgelig om at blive bedre til at spille fodbold," skriver DGI i en pressemeddelelse.