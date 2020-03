Ejendommen Tunet 1 i Lillerød skal rives ned og udstykkes i to parcelhusgrunde. Det har et flertal i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget givet tilladelse til. Foto: Michael Braunstein

Flertal sagde ja til nedrivning og udstykning af Tunet 1

Museum Nordsjælland gjorde indsigelse mod nedrivningen

Allerød Nyt - 13. marts 2020 kl. 07:45 Af Michael Braunstein

Ejendommen Tunet 1 i Lillerød skal rives ned og udstykkes i to parcelhusgrunde. Det har et flertal i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget givet tilladelse til. Begrundelsen er 'de væsentlig ydre ændringer, der er foretaget på ejendommen, samt den manglende synlighed og sammenhæng til det omkringliggende parcelhusområde.' Imod stemte Martin H. Wolffbrandt, K, der fik denne mindretalsudtalelse ført til protokol: 'Vi skal værne om Allerøds historiske bygninger. I stedet bør der laves en bevarende lokalplan så Allerød ikke bliver historieløs.' Center for Bygningsbevaring har vurderet husets samlede værdi til 4 på SAVE-skalaen, der går fra 1-9 (1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi). Og Museum Nordsjælland havde gjort indsigelse mod nedrivningen.

Ikke omfattet af lokalplan En ansøger har ønsket at opdele den nuværende ejendom i to parcelhusgrunde på henholdsvis 842 kvm. og 970 kvm., og det er dén ansøgning, udvalget har taget stilling til. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, som regulerer udstykning. Udnyttelse af de to grunde betyder, at det er nødvendigt at nedrive den eksisterende bygning, fremgår det af udvalgets dagsorden. Her kan man også læse, at Tunet 1 blev opført i 1850 som et husmandssted til en større gård. 'Ejendommen fremstår i store træk ganske originalt og godt vedligeholdt. Den samlede bevaringsværdi for Tunet 1 knytter sig til den kulturhistoriske fortælling om det oprindelige husmandssted fra 1850 og udvikling fra landbrug til parcelhuskvarter. Huset er opført i tidstypiske danske materialer som kalket mursten. Der er flere originale vinduer, stråtækket saddeltag og den originale indmurede skorstenspibe i tagryggen,' oplyses det i dagsordenen.

'Tunet 1 bør bevares' Museum Nordsjælland skriver i sin indsigelse, at Tunet 1 oprindeligt var husmandssted til Hvilebjerggård i Kollerød. 'For Kollerød eksisterer en lokalplan (3-357), hvis: 'primære opgave er at sikre bevaringsinteresserne i området både i forhold til bygningsmassen og i forhold til beplantningen'. Tunet 1 ligger godt nok uden for lokalplansområdet, men da bygningen er tæt knyttet til Kollerød landsby, må denne betragtes som en kulturhistorisk kilde til landsbyens historie, og derfor bevares for eftertiden,' hedder der i indsigelsen, der fortsætter: 'Der tale om en fin hvidkalket og stråtækt ejendom, som er blevet begravet i parcelhuse, klos op ad Rønneholtparken. Husets ene gavl er på tidspunkt blevet ombygget, hvilket skæmmer det overordnede indtryk af bevaringsværdierne. Museum Nordsjælland mener dog stadig, at de tilbageværende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er så store, at kommunen bør afvise nedrivningsansøgningen.' Teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget gav i 2019 nedrivningstilladelser til Tokkekøbvej 2 og Tokkekøbvej 56.

