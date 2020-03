Et flertal i Allerød Byråd besluttede 27. februar, at der skal sættes flere ressourcer af til arbejdet med lokalplaner i kommunen.

Flertal for flere ressourcer til arbejdet med lokalplaner

For stemte Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten, mens Venstre, Blovstrødlisten, Radikale, SF og Vores Allerød stemte imod.

Formanden for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, S, har tidligere sagt til Allerød Nyt:

"Vi er ambitiøse på planområdet, ikke mindst lægger kommunen et stort arbejde i planlægningen af bymidten i Lillerød og i planstrategien. Samtidig er der behov for en række andre lokalplaner. Hvis vi ikke får flere ressourcer og flere medarbejdere til at udføre planarbejdet, kan vi blive nødt til at udskyde flere planer - og vi kan komme til at gå glip af investeringer, udvikling og indtægter. Det er uacceptabelt."

Det synspunkt gentog han i byrådet, ligesom et flertal i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget havde indstillet den mest ambitiøse mulighed: 'Handlemulighed 5 gennemføres (dvs. både lokalplanarbejdet vedr. bymidten og boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 samt mindre projekter i gruppe 4). Finansieringen sker i 2020 af anlægsbevillingen til udviklingen af bymidterne. I forbindelse med budgetforhandlingerne tages der stilling til finansieringen i overslagsårene.'

I Allerød Byråd var der altså 27. februar flertal for at følge udvalgets indstilling.

Venstre, Radikale og Vores Allerød fremsatte denne mindretalsudtalelse: 'Vi vil ikke gennemføre serviceforringelser for at ansætte planmedarbejderne, når der foreligger andre finansieringsmuligheder, som ikke vil påvirke kernevelfærden.'

SF havde denne mindretalsudtalelse: 'Vi stemmer imod, idet vi ønsker model 3' (boligudbygning først, red.).