Flertal afviste at genåbne budgettet: "Ingen grund til panik"

Der var tale om et orienteringspunkt, og til sidst kunne alle stemme for at tage orienteringen til efterretning, 'idet økonomiudvalget anmoder om en sag på næste møde om handlemulighederne for at kassebeholdningen inden årets udgang kan forblive på mindst 50 mio. kr.'

Allerød Kommunes økonomi udvikler sig i en forkert retning, og det er så bekymrende, at der må gribes ind, og at en genåbning af budget 2020 bør overvejes. Sådan lød det fra flere partier, da Allerød Byråd 27. februar havde den aktuelle økonomi på dagsordenen.

"Vi bør genåbne budgettet"

Borgmester Karsten Längerich, V, havde forlangt sagen i byrådet og slog fast, at der må handles.

"Der er sket en forværring i forhold til budgettet, hvor der er udsigt til, at vi i flere år ligger i størrelsesordenen 4,6 mio. kr. under målet for kassen på 50 mio. kr. Oven i dét kommer der en ny udligningsordning, der ser ud til at få negativ betydning for Allerød. Vi er nødt til at gøre noget og gøre det hurtigt - og vi bliver måske også nødt til at se på kernevelfærden," sagde borgmesteren.

Nikolaj Bührmann, SF, mente, at "vi bør genåbne budgettet."

"Det er budgetforligs-flertallet på 11, der har ansvar for at tage initiativ til at få økonomien genoprettet, og man kan ikke bare skubbe det hele til det næste budget. SF vil gerne gå med ind i arbejdet, men det er tankevækkende, at der på dagsordenen i dag står flere udgiftsdrivende forslag, som ikke ledsages af tilsvarende besparelser. Skal der være færre sosu'er, fordi der skal være flere i planafdelingen?," spurgte Nikolaj Bührmann.

Også Merete Them Kjølholm, Radikale, opfordrede til at genåbne budgettet. "Det kan måske føre til et bredere forlig," sagde hun.