Flertal: Ja til tættere samarbejde på Park og Vej-området

Borgmestrene fra Rudersdal og Hørsholm har sendt en opfordring til Allerød Kommune om etablering af et tættere samarbejde på Park og Vej-området. Og på mødet i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget 31. marts tog et flertal i udvalget positivt imod opfordringen.

Udvalgsformand Miki Dam Larsen, S, satte følgende til afstemning:

'Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune er positivt indstillet i at indgå i et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm kommuner på Park og Vej-området om f.eks. fælles uddannelse, indkøb af maskiner, udbud af opgaver og fælles ressourcer. Der kan sættes et mål for effektiviseringen, så snart samarbejdsområderne er nærmere defineret.'

For stemte Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, V, Martin Wolffbrandt, K, og Rasmus Keis Neerbek, EL. Erling Petersen, Blovstrødlisten, stemte imod, idet han ikke ønsker et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm på området.

I et brev dateret 9. januar 2020 lægger borgmestrene fra Rudersdal og Hørsholm op til, at et tættere samarbejde på området kan ske ved etablering af et fælles driftsselskab.