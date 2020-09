Flere smittede: Allerød er gået i rødt

"Syv nye smittede inden for de seneste syv dage er ikke en kritisk situation, men det er en klar erindring om, at covid-19 stadig er i blandt os. Derfor er det vigtigt, vi husker os selv og hinanden en ekstra gang på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. Vi ved, at det pludselig kan gå stærkt, og heldigvis har vi været skånet i Allerød for kraftige lokale udbrud. Det skyldes i høj grad, at vi har været gode til at inddæmme og forebygge smitte på vores plejehjem, skoler og dagtilbud samt i lokalsamfundet. Det vil jeg gerne rose kommunens borgere og medarbejdere for, og samtidig opfordrer jeg alle borgere i Allerød til fortsat at udvise ansvar og følge myndighedernes ansvisninger i tilfælde at smitte," siger borgmester Karsten Längerich (V) i pressemeddelelsen.

Kommunen vil indskærpe over for samarbejdspartnere, foreninger, uddannelsessteder og mange andre over en bred kam at overholde Sundhedsstyrelsens fem ård som er at vaske hænder ofte eller bruge håndsprit, at hoste og/eller nyse i ærmet, at undgå håndtryk, kindkys og kram, at være opmærksom på rengøring hjemme og på arbejdspladser og at holde afstand og at bede andre om at tage hensyn.