Allerød får 2,4 mio. kr. i 2020 fra de statslige puljemidler til at forbedre normeringerne i daginstitutionerne. Temafoto

Flere penge til pædagogisk personale

Allerød Kommune får et løft på normeringerne via midler fra ministerie

Allerød Byråd besluttede i enighed 30. april, at de ekstra tilførte midler til mere personale i videst muligt omfang også sker ved at hæve andelen af uddannet personale.

Den foreløbige beregning viser, at Allerød Kommunes andel samlet set vil give et løft på daginstitutionernes ugentlige personalenormering med 213,9 timer - forudsat at den nuværende fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere fastholdes (57/43).