Flere e-bøger og lydbøger kan nu lånes på biblioteket

Efter flere henvendelser fra borgere slår Allerød Biblioteker den virtuelle dør op, så man kan låne flere e-bøger og lydbøger, end man plejer

29. marts 2020

Mens hele landet er påvirket af corona-pandemien, stiger presset på de digitale ressourcer. Flere og flere vælger e-bøger og lydbøger, og det får nu Allerød Biblioteker til at hæve antallet af månedlige udlån i den digitale tjeneste eReolen. Det skyldes, at der er flere henvendelser fra borgere, som allerede har brugt deres kvote. Især hos børnefamilier, hvor hverdagen nu er en helt anden, er der brug for mere adgang til litteratur. Også borgere, som ikke er lånere hos biblioteket har henvendt sig. Derfor har kommunen valgt at hæve lånegrænsen af e- og lydbøger fra tre til ti udlån per måned. "På baggrund af den aktuelle situation synes vi, at det er vigtigt at prioritere læsning og læselyst, og det kan vi gøre helt konkret ved at flytte en sum penge over til budgettet for digitale udlån, fordi det er dér, hvor brugerne er lige nu," siger Merete Them Kjølholm, som er formand for kultur- og idrætsudvalget.

Fasthold læsningen i en stresset corona-hverdag Selvom det ikke er let for forældre at jonglere mellem at skulle passe sit arbejde og samtidig være legekammerat, kok og overlærer på samme tid, er det vigtigt at fastholde børnenes læsning, påpeger Allerød Kommune. "Læsning kan give fordybelse i en hektisk hverdag. Det kan være med til at skabe ro hos det måske overgearede barn, som søger stimulering, beskæftigelse og underholdning. Samtidig er det en kilde til viden, som kan gøre os klogere på alverdens ting. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer økonomiske ressourcer på læsning, så forældrene er bedre stillet i forhold til at kunne aktivere børnene," siger Merete Them Kjølholm. E-Reolen er en digital tjeneste, hvor lånere på biblioteket kan låne bøger på samme måde som fysiske bøger. Man låner en bog i 30 dage, hvorefter den automatisk afleveres.

Flere muligheder for fordybelse Under bibliotekernes lukkeperiode er der stadig rig mulighed for at hente inspiration på bibliotekernes hjemmeside og Facebookside. Her kommer der dagligt opdateringer med forslag til, hvad man kan kaste sig over. Bibliotekarerne slår virtuelt dørene op for deres hjemmebibliotek og viser bøger frem, som kan findes digitalt på eReolen som både e- og lydbøger – det gælder både børne- og voksenlitteratur. På den måde håber bibliotekets ansatte på, at de kan inspirere en masse corona-ramte familier og borgere generelt til at læse mere, nu hvor mange andre aktiviteter i samfundet er lukket. Udover eReolen har borgerne også adgang til andre digitale ressourcer gennem biblioteket. Der findes bl.a. RBdigital, som giver gratis adgang til et væld af engelsksprogede og danske e-magasiner som SPIS BEDRE, IN og Vi Unge, og på PressReader kan man orientere sig i mere end 7000 publikationer og aviser som National Geographics, Børsen og Alt om videnskab.

