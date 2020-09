To af Løverne, der har været i ilden ved DMU her i efteråret, Mathilde Winther (t.v.) og Sophie Mørch. Foto: Michael Hyllested Foto: Picasa

Flere DM-medaljer til Blovstrød Løverne

Mesterskaberne for ungdom afvikler over to weekender

Allerød Nyt - 30. september 2020

sport Som alt andet har også atletikkens verden været hårdt ramt af Covid-19, der har ført til mange aflysninger af løb og stævner. Men det er nu lykkedes at afvikle de danske mesterskaber for ungdom (DMU), der i år blev holdt over to weekender for at reducere deltagerantallet.

De 16-22-årige dystede på Skovdalen Stadion i Aalborg, hvor Mathilde Winther på 1500 m løb sig til en sølvmedalje, og dagen efter i 3000 m forhindring vandt løbet.

Hentede også to medaljer

Gustav Mørch fulgte trop med en tredjeplads på 800 m, og også fandt overskud til at stille op på 5000 m, hvor han hentede en andenplads, og også kunne også tage hjem med to medaljer.

Ved DMU for de 14-15-årige på Hvidovre Stadion, satte Sophie Mørch personlig rekord med tiden 51,28 på 300 m hæk. Det rakte til en fjerdeplads.

Laurits Gade Strøyer Andersen fik også sin mesterskabsdebut på 800 m, hvor han sikrede han sig en 10. plads. jesl