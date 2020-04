Fjernundervisning fra spisebordet

"Jeg vil gerne takke vores medarbejdere for den store indsats, som de yder under nogle meget anderledes vilkår. Men jeg vil særligt gerne sende en tak til alle vores børn og unge for deres tålmodighed – og tak til forældrene for at gøre deres bedste i denne her ekstraordinære situation."

Sådan lyder det fra formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann, i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune om erfaringerne med fjernundervisning under corona-krisen.

"Der er ingen tvivl om, at den virkelighed, vi befinder os i pt., udfordrer vores børn og unge – og ikke mindst familierne som helhed. Men den udfordrer jo også vores medarbejdere. Det er en utrolig svær balance at vurdere, hvor lidt og hvor meget, du som lærer skal være i dialog, og hvor lidt og hvor meget, der skal laves af skolearbejde i hjemmet. Det er jo voldsomt individuelt, hvor det enkelte barn er sin læringsudvikling, og hvor meget luft den enkelte familie har til undervisning, ligesom rammerne for hjælp derhjemme også er utrolig forskellig."

En anderledes lærerrolle

Karin Hartnack er klasselærer for en 6. klasse på Blovstrød Skole. Hun har nu i over tre uger skulle tilpasse sig en radikalt anderledes lærerrolle end den, hvor hun har en daglig fysisk kontakt til sine elever og kolleger.

"Nedlukningen har gjort, at jeg - ligesom mange af mine kolleger – er begyndt at lægge hovedet i blød for, hvordan vi kan tildele eleverne lidt mere kreative og anderledes opgaver," siger Karin Hartnack i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Heldigvis er der en rigtig god og konstruktiv forældreopbakning. Jeg har en god kontakt med både forældre og elever, og har kørt virtuelle elevsamtaler."

"I en 6. klasse er de fleste elever stort set selvkørende og mange forældre fortæller, at de er stolte over deres børns 'selvhjulpenhed', og at de formår at tage ansvar for deres skolearbejde. De fleste elever har lavet dags- eller ugeskemaer med planer for, hvornår og hvor længe de skal arbejde med skoleopgaver - enten på eget initiativ eller sammen med forældre."

"Hvor mange lektier og hvor anderledes opgaverne skal være, afhænger jo også af, at vi hele tiden bliver nødt til at opveje, at eleverne kan være rimelig selvkørende, så vi ikke lægger for meget ansvar over til forældrene - de har også rigeligt at se til," konstaterer Karin Hartnack.