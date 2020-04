Artiklen: Fire scenarier for at fremrykke opgaver i Allerød

Allerød Kommune har ligesom landets øvrige kommuner fået mulighed for at fremrykke planlagte anlægsinvesteringer i lyset af corona-situationen og som følge af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening (KL). Og på mødet i økonomiudvalget 21. april ligger der fire scenarier på udvalgets bord.

I 'Scenarie 1' fremrykkes opgaver for 12 mio. kr., og de tre øvrige scenarier handler om beløb på henholdsvis 24 mio. kr., 36 mio. kr. og 48 mio. kr.

I de første to scenarier er blandt andet læringsmiljøpuljen, ejendomsområdet og cykelstiprojekter med, og i de to sidste scenarier kommer også puljen til trafiksikkerhed i spil, ligesom der tages hul på renovering af Kratbjerskolen Engholm.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, har regeringen og KL aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud. Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder. Allerød Kommunes likviditet ligger under landsgennemsnittet, og Allerød Kommune vil dermed kunne opnå dispensation ved ansøgning om lånefinansiering til fremrykning af anlægsprojekter, oplyses det i sagsfremstillingen på udvalgets dagsorden.

Der er ikke mulighed for at søge lånedispensation til fremrykning af driftsbevillinger.