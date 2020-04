Fire børn kan vaske hænder på samme tid

"Det er dejligt, at kommunens folk i fornemt samarbejde med håndværkere får løst de udfordringer, den nuværende situation giver. Det gik let med nedlukningen, men der er mere at tænke på, når skoler og daginstitutioner skal åbnes igen på en kontrolleret og anderledes måde."

"Der er ingen tvivl om, at det en kæmpe opgave for lærere og pædagoger at planlægge en ny hverdag for børnene. Men der er også meget praktisk arbejde, der skal gøres. Her er der ydet en kæmpe indsats fra vores tekniske medarbejdere i kommunen."

Lokale løsninger

En af de nye opgaver var at sikre, at det er muligt for børn og personale at vaske hænder både ude og inde. Det blev en innovativ løsning i samarbejde med håndværkere med håndvaskstationer. Her kan fire børn på samme tid vaske hænder uden at udgøre en smitterisiko for hinanden.

Det har ikke været nogen nem opgave, for alle retningslinier fra sundhedsmyndighederne skulle overholdes. Der blev knoklet til det sidste med at få håndvaskstationer klar.

"Løsningen har betydet, at det har været muligt meget hurtigt at sætte stationerne op, og at det ikke har været nødvendigt at investere i dyrere løsninger, hvor der har været en uacceptabel leveringstid," siger Miki Dam Larsen.

mik.