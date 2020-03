Finn Jørgensen fylder 85 år

Fra forhenværende brandstationsleder Palle K. Kristensen - på vegne af 'Vennerne' - har Allerød Nyt modtaget denne fødselsdagsomtale:

En af Lillerøds kendte og afholdte borgere, nemlig forhenværende halinspektør ved Engholm Svømmehal og Idrætshal, Finn Jørgensen, fylder 85 år 3. april 2020.

Finn er først og fremmest kendt og elsket af alle børn og voksne, som er kommet i svømmehallen gennem årene, for sit gode humør og sin humoristiske sans, som gennemsyrede hans daglige virke.

Finn stammer fra Bagsværd, hvor hans far var anlægsgartner og havearkitekt, og hans erhvervskarriere gik via officer i flyvevåbnet og ansættelse i salgsafdelingen hos Robert Bosch og Bacho A/S til selvstændig tankindehaver hos BP på Holmegårdsvej i Hillerød, indtil BP selv overtog ejerskabet - og Finn derfor valgte at finde anden beskæftigelse.

Jeg lærte Finn at kende, da han kom til Lillerød Badmintonklub (LB) som halbestyrer sidst i 1970, og han blev hurtigt en af mine rigtig gode venner. Alle vi unge der kom i hallen dengang, lærte hurtigt at sætte pris på hans måde at drive hallen på, med sin evne både til at være med til at lave sjov, men samtidig også til at opretholde den nødvendige disciplin blandt især de yngre medlemmer i klubben.

Dette sluttede, da LB lavede en byttehandel med Allerød Kommune i 1973, således at kommunen overtog den klubejede hal, som vi i dag kender som Centerhallen, og LB fik råderet over den nybyggede badmintonhal i Lillerødhallerne. Derefter blev han ansat som bademester i Blovstrød Svømmehal og senere som halinspektør i Engholm Svømmehal og Idrætshal gennem næsten 25 år, indtil en organisationsændring i Allerød Kommune medførte, at Finn gik på pension.

Finn har altid haft mange interesser, en af dem er hans passion for biler med to-taktsmotor, hvoraf han selv har haft adskillige både to- og firhjulede, og han og familien tog på mange ture rundt i Danmark og Europa med DKW klubben, som Finn også har været kasserer for i mange år.

En anden af Finns interesser var Lillerød Revyen, hvor han var med både som skuespiller og tekstforfatter, og mange husker sikkert glansnummeret som 'de to på bænken' sammen med Jens Borød, og også som professor L. Orth gjorde han stor lykke. Også som visesanger og forfatter i Visens Venner har Finn været med i mange år, og selvom sygdom har vanskeliggjort det, har han stadig optrådt lige til i dag.

Men først og fremmest er Finn en helt speciel personlighed, som vi mange der har nydt godt af hans venskab, sætter stor pris på. Og når man tænker på, at han trods sygdom og handicap stadig har bevaret sit underfundige lune, og lyst til sammen med sin kone Laila at deltage i vennekredsens sammenkomster - og også at kunne skrive en fremragende festsang eller holde en tale, så man ligger flad af grin - så forstår man hvilket unikt menneske Finn er.

Fødselsdagen fejres privat.