Farum Fjernvarme opgiver klage over Allerød

Farum Fjernvarme har tilbagekaldt sin klage til Energiklagenævnet over Allerød Kommune. Selskabet havde klaget over kommunens afslag på at give tilladelse til at opføre et biomassebaseret fjernvarmeværk i Farremosen. Energiklagenævnet har efterfølgende meddelt, at sagen afsluttes.

Det fremgår af dagsordenen for mødet i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget 3. marts.

Her kan man også læse, at Allerød Kommune er på vej med en række tilladelser til Farum Fjernvarmes varmepumpeanlæg i Farremosen. Det handler blandt andet om VVM-screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt, byggetilladelse, tilladelse til terrænregulering, tilladelse til nedsivning af kondensvand og tilladelse til etablering af en permanent vejadgang til vejen Farremosen.