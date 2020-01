Fart over feltet i Allerød Skolecup

I den sidste weekend i Allerød Skolecup var der som altid fart over feltet, da de ældste årgange - fra 5. årgang og op - kæmpede om bolden og æren.

I lighed med sidste år, indløb der desværre et afbud i 9. årgang. Det bevirkede, at styregruppen igen måtte aktivere 'De Sorte Vikarer', der består af de tilstedeværende dommere i alle aldre. Årgangen blev vundet af Lillevang 9.B foran Lillevang 9.C, der stillede op med et hold bestående af fem piger.

I 5. årgang blev puljekampene meget målrige, ligesom der også i finalekampene blev gået til stålet med mange mål. Vinder blev Lillevang 5.A foran Lillevang 5.C2 og Lynge 5.C1.

I pigerækken for 6. årgang vandt Ravnsholt 6.A foran Engholm 6.B. Disse to hold blev også nummer 1 og 2 i 2019. På tredjepladsen kom Lillevang 6.A.

I 6. årgang blev det til en række spændende kampe, hvor der blev udkæmpet store slag, som handlede det om en VM-pokal. I de fire finalekampe blev der scoret ikke færre end 26 mål. Her blev Blovstrød 6.B vinder efter en fight i finalen mod Lynge 6.B. På 3. pladsen kom Ravnsholt 6.A.

7. årgang blev vundet af Allerød Privatskole 7.B med 3-0 over Lynge 7.A, mens der i bronzekampen var drama for alle pengene. Lillevang 7.C vandt over Blovstrød 7.A med 4-3 efter forlænget spilletid og straffespark.

Dagen sluttede med afviklingen af 8. årgang. Også her måtte man igennem nogle målrige og intense kampe inden vinderne blev fundet. Engholm 8.C fik hængt de sidste guldmedaljer om halsen efter finalesejr over Lillevang 8.C, mens Enghold 8.A1 tog sig af bronzeplaceringen.

Styregruppen bag Skolecup slår fast, at man endnu en gang kan se tilbage på et fint afviklet stævne, hvor der blev spillet ikke færre end 239 kampe over de fire stævnedage. 'En stor tak skal også lyde til de cirka 40 frivillige dommere og officials ved resultatbordet,' lyder det fra styregruppen, der tilføjer, at Allerød Skolecup vender stærkt tilbage i januar 2021.

Flere resultater:

5. årgang mix: 1. plads: Lillevang Skole 5.C2, 2. plads: Lillevang Skole 5.A, 3. plads: Lynge Skole 5.C1

6. årgang piger: 1. plads: Afdeling Ravnsholt 6.A, 2. plads: Afdeling Engholm 6.B, 3.plads: Lillevang Skole 6A

6. årgang mix: 1. plads: Blovstrød Skole 6.B, 2.plads: Lynge Skole 6.B, 3. plads: Afdeling Ravnsholt 6.A

7. årgang mix: 1. plads: Allerød Privatskole 7.B, 2. plads Lynge Skole 7.A, 3. plads: Lillevang Skole 7.C

8. årgang mix: 1. plads: Afdeling Engholm 8.C, 2. plads: Lillevang Skole 8.C, 3. plads: Afdeling Engholm 8.A1

9. årgang mix: 1. plads: Lillevang Skole 9.B, 2. plads: Lillevang Skole 9.C

