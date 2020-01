"Sagen er ikke død, og det er borgergruppen og vores modstand heller ikke, men det ændrer nu karakter. Vi må finde andre veje at gå end den retslige i vores kamp fremover," siger talsmanden for borgergruppen 'En grøn kommune går i sort', Thomas Frisch.

Farremosen: Borgere opgiver at anke dom

"Vi anker ikke dommen. Vi er oppe imod et stort apparat, der har besluttet sig for, at sådan er dét. Det er rigtigt mange kræfter, vi skal bruge på at fortsætte ad den retslige vej, så efter grundig overvejelse går vi ikke længere i dén retning."

Sådan siger talsmanden for borgergruppen 'En grøn kommune går i sort', Thomas Frisch.

15. januar blev Allerød Kommune frikendt i Retten i Hillerød i sagen, hvor Grundejerforeningen Damgårdshave havde stævnet kommunen. Påstanden var, at lokalplanen for erhvervsområdet Farremosen er ugyldig, men det fandt retten ikke var påvist.

Borgergruppen - der står bag stævningen - slår fast, at man bestemt ikke er enig i dommen.

"Vi synes, at dommen sætter visse spilleregler ud af kraft, og vi synes samtidig, at det er en principiel sag. Men vi er oppe imod mange, og det kræver en meget stor indsats at anke," siger Thomas Frisch og fortsætter:

"Sagen er ikke død, og det er borgergruppen og vores modstand heller ikke, men det ændrer nu karakter. Vi må finde andre veje at gå end den retslige i vores kamp fremover."

"Politikerne i Allerød er dårlige til at lytte til borgerne, og som mange andre føler vi, at vi ikke er blevet hørt, men tværtimod kørt over. Vi må prøve at finde ud af, hvad vi nu kan gøre for at få dét Allerød tilbage, vi kunne og kan lide," siger Thomas Frisch.