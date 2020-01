Familiegudstjeneste i to etaper

Det kommer til at foregå i to etaper, når der er kyndelmisse-familiegudstjeneste torsdag 6. februar i Uggeløse Kirke ved Mads Jacob Iversen.

De to etaper skyldes den omfattende restaurering af Lynge Kirke og medfører, at der først er gudstjeneste for hele familien i Uggeløse Kirke og dernæst fællesspisning i Præstegårdslængen i Lynge.

'Vi begynder med en relativ kort gudstjeneste i kirken i Uggeløse, hvor børnekoret vil gøre os selskab og synge for og med os. Når vi så er færdige i kirken, kører vi til præstegårdslængen for at spise en masse lækker spaghetti med kødsovs,' skriver kirken i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Giv et praj med, hvor mange I kommer på tlf.: 4818 8556 eller på mail: lynge.sognhilleroed@km.dk.'

'Hvis der skulle være for langt mellem de to kirker, er man selvfølgelig også velkommen til blot at møde op til én af de to 'etaper'. Der er sange og kødsovs nok til alle,' lyder det fra kirken.

mik.