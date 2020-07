Signe og Jacob Juul Teitze Bennike fra Allerød skifter helt spor. De flytter med deres treårige søn, Noah, permanent til Frankrig. Pressefoto

Familie fra Allerød træder ud af hamsterhjulet

Signe og Jacob Jull Teitze Bennike flytter fra Allerød til Frankrig.

Allerød Nyt - 12. juli 2020 kl. 06:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Signe og Jacob Juul Teitze Bennike fra Allerød skifter spor, og flytter med deres treårige søn, Noah, permanent til Frankrig. Her skal de drive et hotel sammen, mens sønnen skal gå i fransk skole.

For et år siden besluttede Signe og Jacob Juul Tietze Bennike, at det var tid til at træde ud af hamsterhjulet.

"Vi har snakket om det, siden vi kom hjem fra vores sidste sæson i 2013/14. Men så gik årene bare; vi fik fuldtidsjobs, blev gift, fik barn, købte hus og have. Men da vi for cirka et år siden kom hjem fra en 14-dages ferie, sagde jeg til Jacob, at nu kunne jeg ikke mere. Jeg gad ikke mere hamsterhjul," fortæller Signe Juul Tietze Bennike.

Mere familietid Efter det tog de fat i Skinetworks, som blandt andet består af de kendte brands Danski og Nortlander. Signe og Jacob Juul Tietze Bennike vidste, at firmaet drev flere hoteller i Alperne. Og eftersom de tidligere havde været på sæson med Skinetworks, håbede de på, at det kunne lade sig gøre igen.

"Vi opsagde vores jobs i Danmark uden at vide, om vi havde et job i Alperne. Vi ville afsted uanset hvad. Ikke kun for vores egen skyld, men også for vores søns. Vi ville have mere tid sammen som familie, hvor det hele ikke gik op i praktik," fortæller Jacob Juul Tietze Bennike.

Signe og Jacob Juul Tietze Bennike fik job hos Skinetworks på deres to hoteller i La Rosière i sæsonen 2019/20. Her var de, indtil Covid-19 sendte dem hjem næsten to måneder før tid. Før arbejdede de som henholdsvis eventmanager og køkkenchef hos Restaurant Jægerhuset i Holte.

Kærlighed i Alperne For Signe og Jacob Juul Tietze Bennike er livet i Alperne ikke ukendt. De har nemlig begge tidligere været på tre sæsoner, og de mødte også hinanden i Alperne på sæson - så for dem var det lidt som at komme hjem. Men for deres søn Noah, der på det tidspunkt var to år, var det noget helt andet.

"Vi var meget spændte på, hvordan Noah ville falde til i La Rosière. De første par dage med gæster var de sværeste for ham, men mine forældre var på besøg i den uge, så det gav noget genkendeligt og tryghed for ham. Herefter faldt han mere og mere til, og guiderne og hotelpersonalet blev som søskende for ham, og så "hjalp" han jo bare til på hotellet, for at føle sig mere hjemme der. Hele formålet var jo, at vi skulle være mere sammen, så det var vi nogle gange i opvasken, hvis Noah syntes, det var sjovt," fortæller Signe Juul Tietze Bennike.

Sæsonen i La Rosière var en 'prøvesæson' for familien fra Allerød. De skulle se, om de alle tre var klar på at tage springet - og det var de. Så nu er huset i Allerød sat til salg, og i efteråret pakker de sammen og flytter permanent til Frankrig.

"Vi kan mærke, at det er det helt rigtige for os som familie. Noah skal gå i fransk skole, og vi giver ham jo et fantastisk grundlag til fremtiden ved, at han som barn lærer flere sprog og kulturer. Vi tager afsted uden en stopklods, så vi kommer hjem, når det føles rigtigt," siger Signe og Jacob Juul Tietze Bennike.

Familien Juul Tietze Bennike flytter til Alpe d'Huez, hvor de skal drive Danskis Klubhoteller Le Refuge og Belle Etoile både sommer og vinter.

Du kan følge familiens eventyr i Alperne på Instagram-profilen @voresalpeeventyr.