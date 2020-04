Fagudvalg har holdt møder - virtuelt

"Jeg havde fornøjelsen af at være med under et enkelt punkt og oplever, at der er en god diskussionslyst og engagement fra mine byrådskolleger - hjemme fra stuerne og kontorerne," siger han i pressemeddelelsen

"Det er spændende at se, at vores politiske arbejde alligevel kan lykkes - på trods af at det sætter nogle andre både tekniske og personlige krav til os. Der vil være børn, der kommer ind og afbryder et møde eller at vi oplever, at teknikken driller. Her må vi alle sammen have noget ekstra tålmodighed med hinanden - som vi i høj grad også har," siger formand for udvalget Merete Them Kjølholm (R) i pressemeddelelsen.