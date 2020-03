Se billedserie "Vi var kommet godt igang og havde mange kunder hver dag, men nu er det hele nede i et lavt gear. Vi gør hvad vi kan for at komme igennem krisen," siger indehaver af Café Iso, Ido Koc. Foto: Michael Braunstein

Færdigretter på terrassen og varm flæskesteg foran hallen

Lokal succes med nye tiltag midt i corona-krisen

Allerød Nyt - 25. marts 2020 kl. 05:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den verdensomspændende corona-krise og de mange restriktioner, den har udløst, rammer erhvervslivet hårdt. Samtidig fører den til, at nye idéer og tiltag føres ud i livet, og dét gælder ikke mindst blandt restauranter og catering-virksomheder. I Allerød Kommune har mange restauranter tilbud om take away, blandt andet den nyåbnede Café Iso på Allerød Torv. "Vi prøver at holde åbent - ikke som café, men i den forstand, at folk kan købe take away, og det kan de gøre med rabat. Vi håber, at det går," siger indehaver Ido Koc og tilføjer: "Vi var kommet godt igang og havde mange kunder hver dag, men nu er det hele nede i et lavt gear. Vi gør hvad vi kan for at komme igennem krisen."

Færdigretter på Vassingerødvej På Vassingerødvej 141 ved Lynge ligger Madsens Catering, og her er Stine og Søren Madsen gået nye veje: Fredag 20. marts stod de på terrassen ved virksomheden i en time og solgte frosne færdigretter eller udleverede bestilt mad. Det var så stor en succes, at initiativet gentages de kommende fredage. "Vi har oplevet mange aflysninger, også fordi alle konfirmationer er flyttet til september. Vi har derfor sat os ned og tænkt over, hvad vi kunne gøre," fortæller Stine og Søren Madsen. Inden de fik idéen med at stå på terrassen var Madsens Catering begyndt at køre ud med bestilt mad til mennesker i karantæne eller lignende uden at tage penge for levering. Den ordning fortsætter. Kørslen er gratis indenfor en bestemt afstand, og hvis man køber minimum fem retter til 300 kroner. "Det er en succes. Vi er glade for at hjælpe, hvor vi kan. Det gælder om at være kreativ for at overleve," siger Stine og Søren Madsen, som løbende opdaterer på Madsens Catering på Facebook.

Flæskestegssandwich i Lynge Allerød Nyt har tidlligere omtalt det lokale eventbureau Morskabernes koncept 'Gourmet-fredag', der 20. marts havde premiere. Her blev 143 kuverter afhentet i den til lejligheden oprettede, udendørs 'Gourmet Drive In' i Blovstrød. Konceptet kører videre de kommende fredage. Blandt de mange andre initiativer kan nævnes, at Lyngehallens café 27. marts fra kl. 17-19 har opstillet en vogn foran hovedindgangen ved Lyngehallen. Herfra udleveres varme flæskestegssandwich, der er bestilt i forvejen, oplyser caféen på Facebook. I bymidten i Lillerød har følgende åbent for take away ifølge 'Mit Allerød' på Facebook: Café Iso, Byens Pizzaria, Gastonomia, Izumi, Kvickly, Restaurant Amarone, Roma Pizzeria, Shung Feng, Slagter Rieck, Wok Style, You Sushi og Zafraan.

