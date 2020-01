Fællesspisning på tværs af kulturer

"Det er altid glædeligt, når vi finder på nye måder at mødes med hinanden på – særligt når det danner nye bekendtskaber, som i det her tilfælde. Jeg synes, at fællesspisningen er et godt eksempel på Allerøds identitet: Vi vil være tæt på hinanden og skabe meningsfulde fællesskaber for os selv og andre," siger borgmester Karsten Längerich om kvindernes initiativ til fællesspisning i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

En fællesspisning på Lillevang Skole dannede fornylig rammen om nogle hyggelige timer, da Allerød-borgere mødtes, både for at smage på lækker mad og for at høre livshistorien fra kvinder med flygtningebaggrund.

Ikke sidste gang

Til fællesspisningen dukkede cirka 10 Allerød-borgere op. Esma fortæller, at hun havde håbet på flere deltagere, men de er alle enige om, at det var en god start. Det er første gang, de holder arrangementet, men de håber ikke, det er sidste gang.

"Måske bliver vi 50 næste gang," som Muna bemærker.

Baggrunden for arrangementet er, at kvinderne har været del af et forløb om aktivt medborgerskab og social ansvarlighed. Formålet med kvindegruppen er at opfordre kvinderne til selv at tage ansvar for deres egen integration. Det er derfor kvinderne alene, der har haft ansvar for at planlægge og arrangere arrangementet.

"Et forløb som dette skal styrke kvindernes evne til at få kontrol over og tage ansvar for deres eget liv og situation. Det er vigtigt, at vores nye medborgere får et aktivt liv uden for hjemmet og føler, at de er en del af det lokalsamfund, som de bor i," siger Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesudvalget.

Kvinderne takker de virksomheder, der har sponsoreret varer til spisningen og alle deltagende borgere for deres støtte.

mik.