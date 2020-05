Fællessangen på Gl. Skolegårdsvej blev holdt for anden gang forleden.

Fællessang på villavej: Det holder humøret oppe

"Vi plejer at holde en vejvest en gang om året, men det kunne jo ikke rigtig lade sig gøre. Men så opstod ideen til fællessangen i festudvalget, og så tilbød jeg at spille til," siger Eric Præst, der selv bor på vejen.

"Vi har holdt det to gange nu, og det bliver nok til en gang mere. På forhånd havde vi skrevet ud i vores Facebookgruppe og opfordret til at komme med ønsker til, hvad vi skulle synge. Det har været meget forskelligt fra Rasmus Seebach til gamle danske sange," siger han.

"Det er hyggeligt, og folk bliver bagefter og står og får snakket lidt med naboerne og får et lille glas og siger skål til hinanden. Og det er også med til at holde humøret oppe her i disse tider," siger Eric Præst.